Enner Valencia dünya yıldızları ile yarışıyor

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren Ekvadorlu yıldız Enner Valencia başarılara doymuyor.

Sarı-lacivertli formayla ligde 29 maça çıkan yıldız oyuncu attığı 28 gol ile birlikte 36 gollü Erling Haaland ve 30 gollü Harry Kane'in ardından Türkiye ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan oyuncular sıralamasında üçüncü sırada.

Valencia'yı yine 28 gol atan Kylian Mbappe, 27 gol atan Alexandre Lacazette ve 25 gol atan Napoli'nin yıldız santrforu Victor Osimhen takip ediyor.

Enner Valencia, Antalyaspor ve Galatasaray maçlarında 3 gol daha atarsa Avrupa'da en çok gol atan ikinci oyuncu olacak.

Yıldız forvet bu performansıyla Altın Ayakkabı yarışında da listenin altıncı sırasında bulunuyor.

ALTIN AYAKKABI YARIŞINDA SON DURUM

1) Erling Haaland - 72 Puan (Gol kat sayı puanı 2)

2) Harry Kane - 60 Puan (Gol kat sayı puanı 2)

3) Kylian Mbappe - 56 Puan (Gol kat sayı puanı 2)

4) Alexandre Lacazette - 54 Puan (Gol kat sayı puanı 2)

5) Victor Osimhen - 50 Puan (Gol kat sayı puanı 2)

6) Enner Valencia - 42 Puan (Gol kat sayı puanı 1,5)