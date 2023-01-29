Enner Valencia durdurulamıyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı, golcü oyuncusu Enner Valencia'nın 4 gol attığı maçta 5-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Kasımpaşa karşısında takımı adına biri penaltıdan dört gol üreten tecrübeli oyuncu, ligde 19. golüne ulaştı.

Bu sezon kupada 1, Avrupa'da ise 2 golü bulunan 33 yaşındaki santrfor, toplamda ise 22 gol atmayı başardı.

Öte yandan Enner Valencia, kulüp kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Ekvadorlu yıldız, yerini 83. dakikada Luan Peres'e bırakırken, tribünler uzun süre golcü ismi alkışladı.