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Spor

Enner Valencia durdurulamıyor!

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Fenerbahçe'nin 4 golünü atan Enner Valencia, ligde 19. golünü attı.

AA29 Ocak 2023 Pazar 21:20 - Güncelleme:
Enner Valencia durdurulamıyor!
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı, golcü oyuncusu Enner Valencia'nın 4 gol attığı maçta 5-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Kasımpaşa karşısında takımı adına biri penaltıdan dört gol üreten tecrübeli oyuncu, ligde 19. golüne ulaştı.

Bu sezon kupada 1, Avrupa'da ise 2 golü bulunan 33 yaşındaki santrfor, toplamda ise 22 gol atmayı başardı.

Öte yandan Enner Valencia, kulüp kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Ekvadorlu yıldız, yerini 83. dakikada Luan Peres'e bırakırken, tribünler uzun süre golcü ismi alkışladı.

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