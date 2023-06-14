Enner Valencia: En iyi sezonumdu

Fenerbahçe'de 29 gol ile Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, yeni kulübü Internacional'in internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ SEZONUMDU"

Fenerbahçe ile kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söyleyen Valencia, "Hiç şüphe yok ki; 2023 yılı, bireysel olarak kariyerimin en iyi yılıydı. Bundan böyle aynı mücadeleyi Internacional için vereceğim." ifadelerini kullandı.

ENNER VALENCİA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile 48 resmi maça çıkan Enner Valencia, bu maçlarda 33 gol ve 7 asistlik başarı göstermişti.