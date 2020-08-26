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Spor

Enner Valencia Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Enner Valencia İstanbul'a geldi. Golcü oyuncu, kariyerinde 350 maça çıktı ve 89 gol, 46 asistlik performans sergiledi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:12 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:12
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia İstanbul'a geldi.

22:40 sularında İstanbul'a inen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması durumunda resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Forvet ve kanat oynayabilen Valencia, kariyerinde 350 maça çıktı ve 89 gol, 46 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ

Mert Hakan Yandaş

Caner Erkin

Gökhan Gönül

Filip Novak

İsmail Yüksek

Barış Sungur

Mame Thiam

Sinan Gümüş

Jose Sosa

Mauricio Lemos

Enner Valencia

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