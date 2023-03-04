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Spor

Enner Valencia: Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de Enner Valencia, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Mart 2023 Cumartesi 22:10 - Güncelleme:
Enner Valencia: Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum
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Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Enner Valencia, Yukatel Kayserispor maçı sonrası konuştu.

Kayserispor'un zor bir rakip olduğunu söyleyen Valencia "Üç puan için mutluyum. Zor bir rakibe karşı oynadık ama biz üzerimize düşeni yaptık." dedi.

Golleriyle ilgili konuşan Ekvadorlu futbolcu "Umarım gollerim devam eder ve sık sık röportaj yaparız. Takım iyi gittiği sürece ben de mutluyum. Bu galibiyeti yanımızda olmayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesinin bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Valencia "Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım." açıklamasını yaptı.

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