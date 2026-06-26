Enner Valencia: Fenerbahçe'yi çok özlüyorum

Ekvador, 2026 Dünya Kupası E Grubu 3. haftasında Almanya'yı 2-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi.

Almanya, Leroy Sane'nin 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Ekvador, 9. dakikada Angulo'nun golüyle skoru eşitledi. İlk yarıda başka gol olmadı. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye Plata çıktı ve Ekvador 3 puana ulaştı.

"UMARIM HER ZAMAN İŞLERİ ÇOK İYİ GİDER"

Enner Valencia, galibiyet sonrası Fenerbahçe taraftarlarına selam gönderdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Fenerbahçe taraftarlarına çokça selam gönderiyorum. Fenerbahçe'yi çok özlüyorum. Umarım her zaman işleri çok iyi gider."