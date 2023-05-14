Enner Valencia gidiyor, dünya yıldızı geliyor

Jorge Jesus önderliğinde bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, son haftalarda aldığı sürpriz sonuçlarla zirveden uzaklaştı. Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Sarı-lacivertliler, yeni sezon iddialı konumda olmak için transfer listesini şimdiden hazırladı.

FENERBAHÇE'DE ENNER VALENCİA YERİNE ORİGİ

Sabah'ın haberine göre taraftarların gönlünü almak isteyen Ali Koç yönetimi, Enner Valencia'nın Brezilya'ya gitme ihtimalini göz önünde bulundurarak Milan'ın Belçikalı golcüsü Origi için hamle yapacak.

FENERBAHÇE'DEN MİLAN'A İLK TEMAS

İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun maliyetleri için menajeriyle temasa geçildi. Belçikalı forvet ise Milan'da istediği şansı bulamadığı için ayrılık fikrine sıcak baktığı belirtildi.

DİVOCK ORİGİ'NİN PERFORMANSI

Bu sezon 26 resmi maçta Milan forması giyen Divock Origi, 2 gol,1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli forvet, kariyeri boyunca 32 kez Belçika Milli Takım forması giydi. Divock Origi, santrfor mevkisi dışında sağ ve sol açıkta da rahatlıkla forma giyebiliyor.

ENNER VALENCİA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'nın ise gönlü takımda kalmak yana olsa da görüşmelerde taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamadı.