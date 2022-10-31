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Spor

Enner Valencia gol krallığına koşuyor

İstanbulspor maçında sonradan oyuna giren Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Süper Lig'de bu sezon 11 gole ulaşan Valencia gol krallığında da ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 14:05 - Güncelleme:
Enner Valencia gol krallığına koşuyor
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia İstanbulspor maçına yedek soyundu. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Emre Mor'un yerine oyuna giren Valencia, performansıyla beğenileri topladı.

86'ncı dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ekvadorlu futbolcu bununla da kalmayıp 2 dakika sonra Batshuayi'ye asist yaptı.

Bu sezon forma giydiği 10 maçta 11 gol kaydeden Valencia, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Başarılı futbolcu, fileleri havalandırmaya devam ederek gol krallığının da en büyük adayıyım mesajını verdi.

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