Enner Valencia Internacional'de

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekiplerinden Internacional'le anlaştı.

TyC Sports'un haberine göre Enner Valencia, Internacional'in 3 yıllık teklifine olumlu yanıt verdi. Ekvadorlu oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddererek Internacional'i seçtiği belirtildi.

Transfer duyurusunun ise Valencia'nın Internacional'de giyeceği 13 numaralı formanın günü olan 13 Haziran'da duyurulacağı ifade edildi. Valencia'nın Internacional'in 9 Temmuz'daki Fluminense maçında yeni takımıyla sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia 33 gole ulaşarak Süper Lig'de gol krallığını elde etmişti.