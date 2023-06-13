İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6537
  • EURO
    25,4544
  • ALTIN
    1489.18
  • BIST100
    5588.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Enner Valencia Internacional'de

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, Brezilya Serie A ekiplerinden ile anlaştı.

13 Haziran 2023 Salı 00:51 - Güncelleme:
Enner Valencia Internacional'de
ABONE OL

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia, Brezilya ekiplerinden Internacional'le anlaştı.

TyC Sports'un haberine göre Enner Valencia, Internacional'in 3 yıllık teklifine olumlu yanıt verdi. Ekvadorlu oyuncunun Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddererek Internacional'i seçtiği belirtildi.

Transfer duyurusunun ise Valencia'nın Internacional'de giyeceği 13 numaralı formanın günü olan 13 Haziran'da duyurulacağı ifade edildi. Valencia'nın Internacional'in 9 Temmuz'daki Fluminense maçında yeni takımıyla sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia 33 gole ulaşarak Süper Lig'de gol krallığını elde etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.