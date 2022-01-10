Enner Valencia ligde 16 maç sonra gol orucunu bozdu

10 Ocak 2022 Pazartesi 23:40 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:40

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, ligde 16 maç aranın ardından golle buluştu.

Ligde sezonun ilk maçının kaçıran ve ardından üst üste 2 haftada da gol sevinci yaşayan Valencia, daha sonra uzun süre sessiz kalmıştı.

Söz konusu sürede UEFA Avrupa Ligi'nde 5 gole imza atan Valencia, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ligde gol atma başarısı gösterememişti.

Süper Lig'de son golünü 29 Ağustos 2021 tarihinde Altay deplasmanında kaydeden Valencia, yaklaşık 5 ay sonra ligde Adana Demirspor karşısında gol sevinci yaşadı.