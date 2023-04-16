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Spor

Enner Valencia, rekora koşuyor!

Spor Toto Süper Lig'de 27 gol ile en çok gol atan oyuncu konumunda olan Enner Valencia, 3 gol daha atarsa Fenerbahçe efsanelerinden Aykut Kocaman'ı geride bırakıp rekor kırmış olacak.

16 Nisan 2023 Pazar 11:21 - Güncelleme:
Enner Valencia, rekora koşuyor!
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla penaltı kullanan takım olan Fenerbahçe, 16. kez penaltı kullanırken bunların 13'ünde topun başına geçen isim Enner Valencia oldu.

ENNER VALENCIA'NIN 12 GOLÜ PENALTIDAN

Valencia, Süper Lig'de dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta penaltıdan 12. golünü atarken, Ekvadorlu oyuncu toplamda 27 gole ulaştı.

AYKUT KOCAMAN'IN REKORUNU KIRABİLİR

Enner Valencia 3 gol daha atarsa, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Aykut Kocaman'ı geride bırakacak. Kocaman, sarı lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda gol kralı olurken, fileleri 29 kez havalandırmıştı.

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