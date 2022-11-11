Enner Valencia zirve takibinde! Tek rakibi Robert Lewandowski...

Süper Lig ve Avrupa'da şu ana kadar fırtına gibi esen Fenerbahçe'nin başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri hiç kuşkusuz Enner Valencia oldu. Teknik patron Jorge Jesus'un yönetiminde adeta ikinci baharını yaşayan Ekvadorlu yıldız Süper Lig'de 12 gole imza atmayı başardı. Takvim'in haberine göre 33 yaşındaki Valencia bu başarısıyla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da zirveye çıktı.



MESSİ'Yİ GEÇTİ

Yıldız oyuncu, Avrupa'nın 10 büyük ligindeki 30 yaş üstü futbolcular dikkate alındığında en golcü 2. isim oldu. Zirvede Barcelona formasını giyen dünya futbolunun süper starı Robert Lewandowski yer alıyor. 34 yaşındaki Polonyalı yıldız La Liga'da 13 kez ağları sarstı. İkinci sırada 12 golle Fenerbahçeli Enner Valencia bulunurken, Ekvadorlu forveti, vatandaşı Christian Noboa takip etti. Rusya'da Krasnodar formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu 10 gol atmayı başardı. Enner Valencia imza attığı müthiş istatistikle PSG'de bu sezon 7 gole imza atan Lionel Messi'yi bile solladı..

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ BEKLENİYOR

Ayrıca Alexander Lacazette, Marco Arnautovic ve Iago Aspas gibi önemli gibi isimler de Valencia'nın gerisinde kaldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin ocak ayında tecrübeli forvet ve menajeriyle masaya oturması bekleniyor..