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  • Enner Valencia'dan 4 gol itirafı: Eşimle ve çocuklarımla konuştum...
Spor

Enner Valencia'dan 4 gol itirafı: Eşimle ve çocuklarımla konuştum...

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Fenerbahçe'de 4 gol atan Enner Valencia, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA29 Ocak 2023 Pazar 22:31 - Güncelleme:
Enner Valencia'dan 4 gol itirafı: Eşimle ve çocuklarımla konuştum...
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Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, 5-1'lik Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirdi.

Ekvadorlu golcü, karşılaşmada 4 gol attığının hatırlatılması üzerine, "Kariyerimde ilk defa 4 gol attım. İşin komik yani, maçtan bir gün önce eşimle ve çocuklarımla konuştum hiç 4 gol atamadığımı. Eve gider gitmez 5 gol atmak için eşime söyleyeceğim bir maçta 5 gol atamadığımı." diye konuştu.

Valencia ayrıca, "Galibiyet için mutluyum. Her maçtan 3 puanla ayrılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

VALENCİA, LİGDE 19. GOLÜNE ULAŞTI

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Kasımpaşa karşısında takımı adına biri penaltıdan dört gol üreten tecrübeli oyuncu, ligde 19. golüne ulaştı.

Bu sezon kupada 1, Avrupa'da ise 2 golü bulunan 33 yaşındaki santrfor, toplamda ise 22 gol atmayı başardı.

Öte yandan golcü oyuncu, kulüp kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Valencia, yerini 83. dakikada Luan Peres'e bırakırken, tribünler uzun süre golcü ismi alkışladı.

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