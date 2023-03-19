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Spor

Enner Valencia'dan Fenerbahçe tarihine geçen başarı

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de Enner Valencia, bir sezonda toplam 29 gole ulaşarak tarihe geçti.

IHA19 Mart 2023 Pazar 22:16 - Güncelleme:
Enner Valencia'dan Fenerbahçe tarihine geçen başarı
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enver Valencia, Alanyaspor karşısında attığı 2 golle birlikte bir sezonda toplamda 29 gole ulaşarak sarı-lacivertli ekibin tarihinde resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u karşısında 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu. Mücadelede 2 golle yıldızlaşan Enver Valencia, bu sezon resmi müsabakalarda 29. golüne ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Ekvadorlu golcü attığı gollerle birlikte, bir sezonda 28 gol atmayı başaran Alex de Sauza'yı geride bırakarak, tarihe geçmiş oldu. Brezilyalı yıldız, 28 gole ulaştığı 2010-2011 sezonunda attığı gollerle birlikte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

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