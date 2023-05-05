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Spor

Enner Valencia'dan Fenerbahçelilere müjde! Herkes bu haberi bekliyordu...

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında deplasmanda oynana Sivasspsor maçında sakatlanan Enner Valencia, Giresunspor maçı ile sahalara dönemeye hazırlanıyor.

5 Mayıs 2023 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Enner Valencia'dan Fenerbahçelilere müjde! Herkes bu haberi bekliyordu...
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Fenerbahçe'ye sakatlardan iyi haber geldi. Sivasspor maçının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlıkla korkutan ve sahayı ambulansla terk eden Enner Valencia, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

ENNER VALENCIA VE İSMAİL YÜKSEK KADRODA YER ALACAK

Enner Valencia'yla birlikte sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in de takımla çalışması Jorge Jesus'un yüzünü güldürdü. İki futbolcunun da Giresunspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

PEDRO YEDEK KULÜBESİNE

Enner Valencia'nın dönüşüyle birlikte Joao Pedro'nun Giresunspor maçında yedek soyunması bekleniyor. Valencia'nın kritik müsabakadaki partnerinin Michy Batshuayi ya da Joshua King olması bekleniyor.

Tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Lincoln Henrique ise bireysel çalışmalarına devam ediyor.

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