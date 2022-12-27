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Spor

Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Hatayspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

27 Aralık 2022 Salı 19:04 - Güncelleme:
Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı 14 maçta topladığı 29 puanla haftaya ikinci sırada giriyor. Hatayspor ise topladığı 15 puanla ligin 14. sırasında yer alıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

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