İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2022 Cuma / 2 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6285
  • EURO
    19,4165
  • ALTIN
    1051.25
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Selamlarımı gönderiyorum
Spor

Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Selamlarımı gönderiyorum

Dünya Kupası'nda Hollanda ile 1-1 berabere kalan Ekvador'da Enner Valencia, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 22:11 - Güncelleme:
Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Selamlarımı gönderiyorum
ABONE OL

Ekvador'un, Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Enner Valencia, maçın ardından görüşlerini TRT Spor'a aktardı.

Ekvadorlu yıldız, "Katar'a karşı da oynadım. Çok fazla mücadele ettik. Bizim için çok önemli bir maçtı." dedi.

Takıma ve taraftarına teşekkür eden 32 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle milli takımdaki tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzun süredir birlikte oynuyoruz ve hepsinin ayrı ayrı kişiliği var. Bütün taraftarlarımıza, Ekvador'dan buraya gelerek bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Son olarak Fenerbahçe'ye bir mesajı olup olmadığı sorulan Valencia, "Hepinize çok selamlarımı gönderiyorum. Desteklediğiniz için teşekkürler." diye cevap verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.