Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Selamlarımı gönderiyorum

Ekvador'un, Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Enner Valencia, maçın ardından görüşlerini TRT Spor'a aktardı.

Ekvadorlu yıldız, "Katar'a karşı da oynadım. Çok fazla mücadele ettik. Bizim için çok önemli bir maçtı." dedi.

Takıma ve taraftarına teşekkür eden 32 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle milli takımdaki tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzun süredir birlikte oynuyoruz ve hepsinin ayrı ayrı kişiliği var. Bütün taraftarlarımıza, Ekvador'dan buraya gelerek bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Son olarak Fenerbahçe'ye bir mesajı olup olmadığı sorulan Valencia, "Hepinize çok selamlarımı gönderiyorum. Desteklediğiniz için teşekkürler." diye cevap verdi.