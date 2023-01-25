Enner Valencia'dan Galatasaray taraftarı için sürpriz açıklama!

Takımının en büyük gol umutlarından olan Valencia, Ekvador basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deneyimli forvet, Galatasaray taraftarlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

El Futbolero'ya konuşan Enner Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe'de kalmak istiyorum.

İnsanlar bana ve aileme karşı çok saygılılar.

Ancak benim Fenerbahçe'de kalmam kulübün ne istediğine de bağlı.

Fenerbahçe ile kupa kazanmayı çok isterim.

Buradaki üçüncü senem ve bir şampiyonluk kazanmak istiyorum.

"GALATASARAYLI TARAFTARLAR ÇOK SAYGILI"

Türk taraftarlar çok saygılı, Galatasaray taraftarıyla tanışıyorsunuz ve sizle fotoğraf çekilmek istiyorlar.

Bunlar çok şaşırtıcı şeyler.

Türkiye'de kulüplerin büyüklüğünü görebilirsiniz."