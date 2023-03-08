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Spor

Enner Valencia'dan yeni sözleşme açıklaması

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin yenilenmesi konusunda yönetimle görüşmelere devam ettiğini açıkladı.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
Enner Valencia'dan yeni sözleşme açıklaması
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Valencia son dönemde yükselen bir grafik yakaladıklarının altını çizip, Sevilla maçını kazanmak istediklerini aktararak, "Zor maç olacağını biliyoruz. Güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Kalitemizi biliyoruz. Son dönemde iyi performans yakaladığımızı biliyoruz. İyi sonuç almak önemli olacak. Şükürler olsun güzel sezon geçiriyoruz. Sezona başlarken çok net bir hedefimiz vardı. İyi yoldayız. Farklı bir turnuvada, Avrupa'da maça çıkacağız. O maçın ne kadar önemli olacağını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Valencia, sözleşme konusunda yöneltilen soruya ise, "Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum" yanıtını verdi.

"HOCA TÜM TAKIM GÜVENİNİ HİSSETTİRİYOR"

Teknik Direktör Jorge Jesus'un gelişinden sonraki yükselen performansını neye bağladığı yönünde gelen soruya Enner Valencia, "Hocanın güvenini hissetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hoca geldiğinden beri tüm takıma güvenini hissettiriyor. Oynadığımız lig, kupa ve Avrupa maçlarında bütün oyuncular süre aldı. Takım için hocanın güvenini hissetmenin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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