İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2021 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9551
  • EURO
    10,3706
  • ALTIN
    505.139
  • BIST100
    1411.08
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Enner Valencia'nın golü Ekvador'a yetmedi
Spor

Enner Valencia'nın golü Ekvador'a yetmedi

Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu maçında Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, ülkesi adına maçta bir gol atsa da Ekvardor, Venezüela'ya 2-1 mağlup oldu.

11 Ekim 2021 Pazartesi 07:02 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 07:02
ABONE OL

Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu'nda Ekvador ile Venezüela karşı karşıya geldi.

Fenerbahçeli ilk 11'de başladığı karşılaşmada Ekvador, deplasmanda Venezüela'ya 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Enner Valencia penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturarak takımını maçta öne geçirdi.

Ev sahibi Venezuela ise 45+1'de Machis ve 64'te Bello'nun golleriyle galibiyeti elde eden taraf oldu.

Ekvador bu sonuçla 16 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma umutladını sürdürdü. Venezuela ise 7 puana yükseldi ve son sıradan kurtulma umutlarını artırdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.