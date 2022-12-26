Enner Valencia'ya sürpriz talip! Serie A takımı...

2022 Katar Dünya Kupası'nda attığı gollerle gündeme oturan ve Fenerbahçde'ki müthiş performansıyla da taraftarın sevgilisi konumuna gelen Enner Valencia'da bir gelişme yaşandı.

Ekvador Milli Takımı'yla Katar Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olurken efsane isimler Salenko ve Rossi'nin Dünya Kupası'nda üst üste 7 gol atma başarısını Senegal maçında yitirmişti.

Valencia'nın peşinde düşen Avrupa kulüplerinden biri de Fiorentina. Corriere dello Sport, sportif direktör Nicolas Burdisso'nun Katar'da devam eden Dünya Kupası'nı yerinde izlediğini, özel olarak takip ettiği isimlerden birinin Enner Valencia olduğunu yazdı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Enner Valencia, Süper Lig'de de gol krallığında zirvede bulunuyor.

33 yaşındaki forvet, şu ana kadar kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Başarılı oyuncu Fenerbahçe ile 24 maçta 15 kez fileleri sarsıp, 4 asist yaptı. Dünya Kupası'nda ise 3 golle dikkatleri üzerine çeken Valencia, bu performansını Hatayspor karşısında devam ettirmek istiyor.