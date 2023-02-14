Enner Valencia'ya sürpriz teklif

Jorge Jesus, TFF'nin lig maçlarını 4-5 Mart'a ertelemesinin ardından takımına 4 gün izin vermişti. Sarı-Lacivertli oyuncular dün akşam saatlerinde Samandıra Tesisleri'nde toplandı ve çalışmalar yeniden başladı.

Depremin psikolojik etkileri nedeniyle antrenman moralsiz bir şekilde gerçekleştirildi. Jesus'un, öğrencilerinin maç ritmini kaybetmemeleri için bu hafta boyunca fiziksel ağırlıklı çalışmalar yaptıracağı öğrenildi. Ayrıca Joao Pedro, dünkü idmanda yer aldı.

VALENCIA'NIN MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Brezilya basını, Internacional'in Enner Valencia'yı transfer etmek için vites artırdığını yazdı. Kırmızı-Beyazlılar'ın hücum hattına takviye konusunda Ekvadorlu yıldızın 1 numaralı hedef olarak belirlediği kaydedildi. Ancak Valencia'ın menajeri Gonzalo Vargas yaptığı açıklamada, "Haberleri gördüm. Ancak şu ana kadar Internacional'den kimseyle hiçbir görüşme yapmadım. Enner'in şu anda transferi düşündüğünü sanmıyorum" dedi.