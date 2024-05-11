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Spor

Enrique'den Mbappe yorumu: Nereye gideceği çok açık

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, takımdan ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe için konuştu.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:57 - Güncelleme:
Enrique'den Mbappe yorumu: Nereye gideceği çok açık
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, ligde Toulouse ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MBAPPE KULÜP EFSANESİ"

İspanyol teknik adam, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe için, "O bir kulüp efsanesi, bu kulüp için her şeyini veren bir futbolcu. Kulüp de ona her şeyini verdi." ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe'nin ayrılık kararı için, "Bu uzun zamandır bildiğimiz bir şeydi, herkes biliyordu" ifadelerini kullanan Enrique, "Kylian hakkında bir futbolcu ve insan olarak söyleyebileceğim her şey harika." sözlerini sarf etti.

"NEREYE GİDECEĞİ ÇOK AÇIK"

Enrique, Kylian Mbappe'nin PSG'den sonraki durağı için, "Onun için en iyisini diliyorum. Henüz nereye gideceğini söylemedi ama sanırım çok açık." ifadelerini kullandı.

PSG'den ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

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