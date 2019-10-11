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Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı paylaşımı, St.Pauli kulübüne panik yaşattı!

Alman ekiplerinden St Pauli, Türk oyuncusu Cenk Şahin ile ilgili resmi sitesinde bir açıklama yayınladı.

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Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden ve Türk futbolcu Cenk Şahin'in formasını giydiği St. Pauli'den bir açıklama geldi.

İşte o açıklama:

"Ülkemizin Suriye sınırında gerçekleştirdiği "Barış Pınarı Hareketı" doğrultusunda Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Cenk Şahin ile ilgili yayınladığı bildiride, "Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır" yorumunda bulundu ve paylaşımını "Artık savaş yok!" diyerek sonlandırdı.

Cenk Şahin 2017 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.

(Sporx)

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