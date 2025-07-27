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Spor

Enver Kulasin, Gaziantep FK'da

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Bosna Hersekli futbolcu Enver Kulasin ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Enver Kulasin, Gaziantep FK'da
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bosnalı Enver Kulasin'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da görev yapan sağ kanat oyuncusu Kulasin, kulüp başkanı Memik Yılmaz, başkan yardımcısı Güney Dağdeviren ve yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç ve Halil Demir'in katılımıyla kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulasin ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Enver Kulasin'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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