Enzo Fernandez, Arjantin Milli Takımı kadrosundan çekildi

Chelsea orta sahası Enzo Fernandez, son dört aydır yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın Kasım ayındaki kampına katılamayacağını açıkladı.

Arjantin, 14 Kasım'da Angola ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Fernandez, sağlık ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından, "Son dört aydır dizimde sorun yaşıyorum. Kemikteki şişlik son haftalarda ve yoğun maç temposu nedeniyle kötüleşti. Sezonun sonu benim için en önemli dönem ve doktorlarla birlikte aldığımız bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.