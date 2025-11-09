İSTANBUL 23°C / 14°C
  Enzo Fernandez, Arjantin Milli Takımı kadrosundan çekildi
Spor

Enzo Fernandez, Arjantin Milli Takımı kadrosundan çekildi

Premier Lig ekibi Chelsea forması giyen başarılı orta sahası Enzo Fernandez, son dört aydır yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın Kasım ayındaki kampına katılamayacağını duyurdu.

HABER MERKEZİ9 Kasım 2025 Pazar 14:41
Enzo Fernandez, Arjantin Milli Takımı kadrosundan çekildi
Chelsea orta sahası Enzo Fernandez, son dört aydır yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın Kasım ayındaki kampına katılamayacağını açıkladı.

Arjantin, 14 Kasım'da Angola ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Fernandez, sağlık ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından, "Son dört aydır dizimde sorun yaşıyorum. Kemikteki şişlik son haftalarda ve yoğun maç temposu nedeniyle kötüleşti. Sezonun sonu benim için en önemli dönem ve doktorlarla birlikte aldığımız bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

