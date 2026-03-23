Enzo Fernandez transfer iddialarına cevap verdi

Chelsea'nin genç yıldızı Enzo Fernandez hakkında transfer iddiaları gündemde.

Enzo Fernandez'in sezon sonu Chelsea'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki haberler büyük yankı uyandırdı.

Genç yıldız, hakkında çıkan söylentilere ilişkin olarak, "Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir görüşme yapılmadı. Şu anda Chelsea ve bu sezonun kalanına odaklandık. Dünya Kupası'ndan sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan AS'ın haberine göre, Enzo Fernandez kariyerinde Real Madrid forması giymeyi hayal ediyor.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain de oyuncuya ilgi gösterse de, 22 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Real Madrid olduğu belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Chelsea formasıyla 46 maça çıkan Enzo Fernández, 12 gol ve 6 asistle takıma katkı sağladı.