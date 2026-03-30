  • Enzo Fernandez'den transfer iddialarına cevap geldi
Enzo Fernandez'den transfer iddialarına cevap geldi

Adı İspanyol devi Real Madrid ile anılan Chelsea forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli yıldız Enzo Fernandez transfer iddiaları hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ30 Mart 2026 Pazartesi 16:55 - Güncelleme:
Chelsea forması giyen Enzo Fernandez'den transfer iddialarını güçlendiren bir açıklama geldi.

Adı Real Madrid ile anılan 25 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, "Madrid'de yaşamak isterdim. Harika bir şehir, bana Buenos Aires'i anımsatıyor." dedi.

Enzo Fernandez, geçtiğimiz haftalarda Real Madrid haberlerinin sorulması üzerine, "Hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir görüşme yapılmadı. Şu anda Chelsea ve bu sezonun kalanına odaklandık. Dünya Kupası'ndan sonra neler olacağını göreceğiz." demişti.

Chelsea forması altında bu sezon 46 maçta süre bulan Enzo Fernandez, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

