Enzo Fernandez'den transfer itirafı

Chelsea forması giyen Enzo Fernandez, İngiliz ekibine transfer süreciyle ilgili konuştu.

Ocak 2023'te Benfica'dan 121 milyon euro bonservisle Chelsea'ye imza atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Görüşmeler çok uzun ve zorluydu. Menajerim ve Benfica, Chelsea'nin beni ne kadar çok istediğini biliyordu. Chelsea, beni transfer etmek için elinden geleni yaptı. Rui Costa, daha fazla teklif geleceğini söyledi ve altı ay daha kalmamı istedi ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Ben Premier Lig'e gitmek ve Chelsea ile sözleşme imzalamak istiyordum. Kararımdan çok emindim ve memnunum." dedi.

Arjantinli orta saha oyuncusu, "Chelsea'nin ilgisi ortaya çıktığında, hiç tereddüt yaşamadım. Premier Lig'e gelmek ve Chelsea'ye imza atmak istedim. Bu fırsatı kaçırmak istemedim. Şükür, işe yaradı." sözlerini sarf etti.

Chelsea forması altında şu ana kadar 134 maçta süre bulan Enzo Fernandez, 21 gol attı ve 25 asist yaptı.