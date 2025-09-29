Enzo Maresca: Mourinho'dan her şey bekleyebilirsiniz

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maresca, "Stamford Bridge'de taraftar Mourinho'nun adını haykırıyor. Taraftarların sizin adınızı haykırması için ne yapmanız gerekiyor?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Muhtemelen kupalar kazanmaya devam etmek. Geçen sezon taraftarların, "Chelsea'mizi geri aldık." diye haykırdıklarını hatırlıyorum. Dürüst olmak gerekirse, bunun olmasını istiyorum. Bunu haykırmaları beni mutlu eder çünkü bu, kulüp olarak önemli bir şey yaptığımız anlamına gelir." yanıtını verdi.

TAKTİK VE MOURINHO YANITI

İtalyan teknik adam, "Taktiksel olarak Benfica'dan ne bekliyorsunuz?" sorusunun ardından, "Benfica ve Jose Mourinho'dan her şeyi bekleyebilirsiniz. İki veya üç farklı sistem olabilir. Bir planımız var ancak Mourinho kariyeri boyunca farklı sistemlerde ne kadar iyi oynadığını gösterdi. Benfica'dan farklı şeyler bekliyoruz." diye konuştu.

Chelsea ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.