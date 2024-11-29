İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7001
  • EURO
    36,6996
  • ALTIN
    2965.43
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Enzo Maresca: Şampiyonluk yarışında biz yokuz
Spor

Enzo Maresca: Şampiyonluk yarışında biz yokuz

Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, İngiltere Premier Lig'deki puan durumu hakkında konuştu.

29 Kasım 2024 Cuma 19:17 - Güncelleme:
Enzo Maresca: Şampiyonluk yarışında biz yokuz
ABONE OL

Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Enzo Maresca, İngiltere Premier Lig'deki puan durumu hakkında açıklama yaptı.

44 yaşındaki tecrübeli hoca, "Şampiyonluk yarışında biz yokuz. Liverpool, City ve Arsenal yarışıyor." ifadelerini kullandı.

EN YAKIN TAKİPÇİLERİ ARSENAL VE BRIGHTON

Chelsea, Premier Lig'de 12 hafta sonunda 22 puanla 3. sırada yer alırken, 23 puanla 2. sırada Manchester City, en yakın takipçileri ise 22 puanla ise 4. sırayı paylaşan Arsenal ve 5. sırada Brighton takip ediyor.

LİDER İLE ARASINDAKİ PUAN FARKI 9

Öte yandan Chelsea, lider Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.