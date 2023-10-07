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Spor

Enzo Maresca: Yunus Akgün kanattan ziyade on numara oyuncusu

İngiliz ekibi Leicester City'e kiralanan milli futbolcu Yunus Akgün hakkında takım arkadaşı Enzo Maresca önemli açıklamalarda bulundu.

7 Ekim 2023 Cumartesi 17:19 - Güncelleme:
Enzo Maresca: Yunus Akgün kanattan ziyade on numara oyuncusu
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Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Galatasaray'dan kiraladıkları Yunus Akgün ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Maresca yaptığı açıklamada, "Yunus içeriye girmeyi seven bir kanat oyuncusu, 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşünebiliriz. Bana göre o kanattan ziyade on numara oyuncusu." dedi.

Yunus'un daha iyi oynacağına inandığını belirten genç çalıştırıcı, "Çok iyi uyum sağlıyor. Liverpool ve Blackburn'e karşı iki asist yaptı. Buraya %100 ile gelmedi ama şimdi daha iyiye gidiyor. Bize çok, çok daha fazlasını verecek. Bundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Leicester City ile 7 maça çıkan 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 asist yaptı. Yunus Akgün, Hırvatistan ve Letonya ile oynanacak milli maçların da kadrosuna çağrıldı.

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