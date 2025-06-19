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Spor

Enzo Maresca'dan Cole Palmer'a uyarı

İngiliz ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Enzo Maresca, Real Betis maçında sorun yaşadığı Cole Palmer'ı uyardı.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Enzo Maresca'dan Cole Palmer'a uyarı
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Enzo Maresca, Real Betis maçında sıkıntı çektiğini söyleyen Cole Palmer'a maçlarda daha fazla inisiyatif alması çağrısında bulundu.

Chelsea patronu Maresca, İngiliz milli oyuncunun geçen ay Real Betis'e karşı kazanılan Konferans Ligi finalinde "geriye ve yana gitmekten bıktığını" söylemesinin ardından Palmer'ın inisiyatifini daha sık göstermesi gerektiğini söyledi . Palmer, sonunda 4-1 galip gelerek iki gol pasıyla oyunu altüst etmeden önce Maviler, La Liga ekibinin gerisindeydi.

Palmer , Chelsea'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda LAFC'ye karşı 2-0 kazandığı maçta yaratıcı bir gösteri sergilerken menajerinin notlarını ciddiye almış gibi görünüyordu . Gol katkısı kaydetmedi, Pedro Neto ve Enzo Fernandez ise gol tahtasına çıktı, ancak son üçte yedi pas atıp bir şans yarattığı için her zaman ileriye bakıyordu.

Galibiyetten sonra konuşan Maresca şunları söyledi: "Cole ile bir görüşme yaptım ve ona, sorumluluk alma ve topa inisiyatif alma konusunda sergilediği tavırdan gerçekten hoşlandığımı söyledim. Hatta bizim tarafımızda bile topu almaya çalışıyordu, oyuncuya karşı bire bir mücadele etmeye çalışıyordu.

"Bu beklediğimiz Cole. Conference League finalinden sonra, topu almaktan oldukça sıkıldığını ve bu yüzden farklı bir şey yapmaya karar verdiğini söyledi. O röportajdan sonraki gün ona, 'Ama bunu ilk dakikadan itibaren yapabiliyorsun, neden bu kadar uzun bekliyorsun? Neden bir dakika sonra aynısını yapmıyorsun?' dedim.

"[LAFC'ye karşı], tam olarak kendisinden istediğimiz şeyi yaptı. Bunu yaptığında mutlu oluyoruz çünkü Cole'un bizim en iyi oyuncumuz olduğunu, üst düzey bir oyuncu olduğunu ve umarım doğru şeyleri yapmaya devam edebileceğini birçok kez söyledim."

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