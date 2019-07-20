Enzo Roco’nun son talibi Tigres

Denizlispor’un da ilgilendiği 26 yaşındaki savunmacı için Meksika Ligi’nin son şampiyonu Tigres’nin devreye girdiği öğrenildi. Tigres Kulübü’nün kısa sürede içinde Beşiktaş’a 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı bildirildi. Kartal, Roco’yu geçen sezon başında bir başka Meksika ekibi Cruz Azul’dan bedelsiz transfer etmişti.