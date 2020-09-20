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Spor

Eran Zahavi PSV'ye imza attı

Transfer döneminde adı uzun süre Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla iki yıllık sözleşme imzaladı.

IHA20 Eylül 2020 Pazar 15:05 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 15:05
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Hollanda ekibi PSV, İsrailli golcü futbolcu Eran Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye’de adı Fenerbahçe ile uzun süre anılan İsrailli futbolcu Eran Zahavi’nin yeni adresi Hollanda oldu. PSV, Zahavi’yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Zahavi kariyerinde Hapoel Tel Aviv, Palermo, Maccabi Tel Aviv ve son olarak Guangzhou R&F formalarını giydi. Deneyim golcü, kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maç oynadı ve rakip fileleri 260 kez havalandırdı. Eran Zahavi, iki kez Çin’de, bir defa da İsrail’de en çok gol atan oyuncu oldu.

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