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Spor

Eran Zahavi'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin transferde forvet hattı için ilgilendiği isimlerden Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav sarı lacivertliler hakkında açıklamada bulundu. Katzav, Fenerbahçe'den resmi teklif yok' dedi.

06 Eylül 2020 Pazar 18:06 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 18:06
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Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Katzav, "Fenerbahçeli taraftarların ilgisi baş döndürücü ve gönül ısıtıcı. Bunun için teşekkür ediyoruz. Eran, şu ana kadar hiçbir kulübe imza atmadı veya imza atmaya yakın değil. Çin'deki sözleşmesi hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF YOK"

İsrail'den Sport1'in haberine göre; Eran Zahavi'ye birçok kulüpten teklif gitti ama Fenerbahçe'den gelen resmi bir teklif yok. Zahavi'ye giden en ciddi teklifin ise PSV'den olduğu vurgulandı.

Bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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