Eray Cömert, Valencia'da

24 Ocak 2022 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:58

Transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türk asıllı İsviçreli stoper Eray Cömert, İspanya La Liga takımlarından Valencia takımıyla anlaştı. Basel ile sözleşmesi sezon sonu sona eren Eray kulübüyle anlaşamamıştı. Kasım ayından bu yana Basel'de forma giyemeyen oyuncu İspanyol Valencia takımına gitti.

AS'ta yer alan habere göre; İspanya'ya giden futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Havaalanında transferi hakkında konuşan Eray Cömert, "Burada olmaktan mutluyum, umarım yakında İspanyolca öğrenebilirim ve en kısa sürede antrenmanlara başlayabilirim." dedi.

23 yaşındaki genç stoper bu sezon Basel'de 19 maçta forma şansı bulabildi ve takımına bir gollük katkı sağladı.

İsmi Beşiktaş ile anılıyordu

23 yaşındaki yaşındaki stoper Eray Cömert'in ismi transferde, Beşiktaş ile de anılıyordu.