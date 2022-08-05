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Spor

Ercan Coşkun, Çaykur Rizespor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ümraniyespor'da forma giyen Ercan Coşkun'u kadrosuna kattı.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 18:34 - Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık mukavele yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Coşkun'un transferi için Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. 27 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ercan Coşkun'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

ERCAN COŞKUN KİMDİR?

Ümraniyespor takımında Defans mevkinde forma giyen Ercan Coşkun, 16 Nisan 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ercan Coşkun, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 28 maça çıkan Ercan Coşkun, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Ercan Coşkun, bu sezon 1 asist ve 5 gol katkısı ile oynamaktadır.

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