Ercan Kahyaoğlu: Olmaması gereken şeyler oldu

Kahyaoğlu, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona eren Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi hazırlık yaparken karşılaşmayı 11'e 11 oynamayı planladıklarını, dışarıdan müdahale olmamasını arzuladıklarını aktardı.

Maça yine birisinin elinin değdiğini ileri süren Kahyaoğlu, şöyle konuştu:

"Olmaması gereken şeyler bunlar. Bizim Galatasaray ve başka takımlarla işimiz yok. Biz oyun oynamaya geldik. Kupayı çok istiyorduk, iyi de oynadık, kötü oynamadık ama maalesef hele hele ikinci penaltı kararı çok ağır oldu. Bu da maçın seyrini değiştirdi. Bizim oyunda kalmamızı zorlaştırdı, bu sonuç gerçekleşti, üzgünüz."