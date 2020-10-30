Erce Kardeşler: Bugün gerekirse kavga edeceğiz

30 Ekim 2020 Cuma 19:57 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 19:57

Trabzonspor'un kalecisi Erce Kardeşler Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Erce, “Daha önce İzmir’de çok uzun süre bulundum. Çok üzücü bir haber. İzmir olur, Van olur, Malatya olur her bir vatandaşımızın canına gelecek en ufak sıkıntıda biz çok üzülüyorum. Bugün depremde ölen tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, enkaz halinde kalan vatandaşlarımızın da Allah yardımcısı olsun. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Ama bence her şey düzelecek. Bugün itibariyle kazanmak istiyoruz, 3 puandan başka düşüncemiz yok.

Bir kaç maçtır bölüm bölüm çok iyi oynadığımız zamanlar oldu. Ama maalesef bunu golle taçlandıramadığımız ve şansız goller yediğimiz için istediğimizi alamadık. Ama bugün gerekirse kavga edeceğiz, savaşacağız ve buradan 3 puanla ayrılacağız.” İfadelerini kullandı.