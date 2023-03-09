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Spor

Erce Kardeşler Bursaspor'la antrenmana çıkıyor

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor'un başarılı kalecisi Erce Kardeşler, Bursaspor'la antrenmanlara çıkmaya başladı.

IHA9 Mart 2023 Perşembe 17:21 - Güncelleme:
Erce Kardeşler Bursaspor'la antrenmana çıkıyor
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Formda kalabilmek için altyapısında yetiştiği yeşil-beyazlı takımla idmanlara çıkan Erce, "Bu zorlu sürecin ilk gününden itibaren bana kapılarını hiçbir şey beklemeden açan, altyapısından yetiştiğim ve kariyerime çok katkısı olan Bursaspor'a çok teşekkür ederim" dedi.

Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler, forma tutabilmek için Bursaspor ile idmanlara çıkmaya başladı. Deprem felaketi sebebiyle Hatayspor'un ligden çekilmesinden sonra memleketi Bursa'ya dönen Erce, sezonun ikinci yarısında herhangi bir takımda da oynamak istemedi. TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un kapısını çalan ve kabul gören 28 yaşındaki file bekçisi, yeşil-beyazlı takımla idmanlara çıkıyor.

BURSASPOR CAMİASINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Erce Kardeşler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Ama bu süreçte yüce Türk milleti olarak bir kez daha en önemli özelliğimizin dayanışma olduğunu gösteriyoruz. Bu zorlu sürecin ilk gününden itibaren bana kapılarını hiçbir şey beklemeden açan, altyapısından yetiştiğim ve kariyerime çok katkısı olan Bursaspor camiasına, ailesine, hocam İsmail Ertekin ve Ahmet Kuzaltı hocama çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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