20 Eylül 2025 Cumartesi
Spor

Erciyes 38 FK, 25 kişilik kadroyu TFF'ye bildirdi

Erciyes 38 FK, Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 kişilik futbolcu kadrosunu bildirdi.

20 Eylül 2025 Cumartesi 17:46
Nesine 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, 2025-2026 futbol sezonunda 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacağı 25 kişilik kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Birinci Transfer Tescil dönemi sonrası Erciyes 38FK'da, 25 kişilik A Takım oyuncu listesinde genç kontenjandan ise Batuhan Özgan yer aldı.

Mavi-siyahlılar TFF'ye bildirdiği isimler şu şekilde;

"Ahmet Kağan Malatyalı, Ali Kılıç, Alperen Öztaş, Batuhan Kazancı, Baver Kuçkar,Burak Efe Arslan, Çağrı Yağız Yasak, Eren Kaya, Ethem Balcı, Güney Gençel, Hüseyin Ekici, İsmail Karataş, Kadem Burak Yaşar,Mehmet Eren Sıngın, Mehmet Tosun,Muhammed Eren Doğan, Muhammed Eren Arıkan, Muhammed Yasin Atıcı,Ömer Turan Görgüç, Sarp Ekinci, Tuğay Adamcıl, Utku Burak Kunduzcu, Yusuf Kaan Arslanboğa, Ziyahan Erbaşı."

  • Erciyes 38 FK
  • 3. lig

