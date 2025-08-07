İSTANBUL 30°C / 24°C
Spor

Erciyes 38 FK, Eren Kaya transferini duyurdu

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, Eren Kaya'yı kadrosuna kattı.

7 Ağustos 2025 Perşembe 09:10
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü yeni sezon öncesi TFF 1.Lig ekiplerinden Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Eren Kaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atan 2004 doğumlu oyuncu takımla çalışmalarını sürdürüyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Sivasspor forması giyen Eren Kaya'nın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

