Erciyes 38 FK fırsatı tepti

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Erciyes 38 FK ligin 11. Haftasında evinde Mazıdağı Fosfatspor ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-siyahlılar haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Emrah Uluçay, Denizcan Şahin
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Batuhan Kazancı, Utku Burak Kunduzcu, Muhammet Eren Arıkan, Berat İşkol, (Utkan Gökçen dk.46), Berke Kayar, Hüseyin Ekici, Sarp Ekinci, Çağrı Yağız Yasak, Alperen Öztaş, (Mahir Işkın dk.82)
Mazıdağı Fosfatspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, Melih Ahmet İpek, Emir Özsoy, (Mehmet Ali Kılıç dk.81), Şükrü Kaan Kılıçaslan, (Utkan Konyalı dk.73), Furkan Özdemir, Erdi Kasapoğlu, Tolga Mert Aslan, Ahmet Çelik, Mehmet Aslan, Samet Türk, (Muhammet Fırat dk.46), Fatih Kılıç, (Mertcan Aşçı dk.71)
Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk.63 penaltı) (Erciyes 38 FK), Samet Türk (dk.33) (Mazıdağı Fosfatspor)
Sarı kartlar: Çağrı Yağız Yasak (Erciyes 38 FK), Erdi Kasapoğlu, Mehmet Aslan, Mehmet Ali Kılıç (Mazıdağı Fosfatspor)
Kırmızı kart: Mesut Toros (Teknik Direktör) (Mazıdağı Fosfatspor)