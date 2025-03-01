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Spor

Erciyes 38 FK galibiyet arayışında

Türkiye 3. Lig'de mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında Niğde Belediyespor ile karşılaşacak. 9 haftadır kazanamayan mavi-siyahlılar, şanssızlığını kırmak istiyor.

IHA1 Mart 2025 Cumartesi 09:19 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK galibiyet arayışında
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, haftalar sonra kazanarak moral bulmak istiyor. Ligin ilk haftalarında aldığı galibiyetleri ikinci yarıda tekrar edemeyen mavi-siyahlılar, sahasında oynayacağı Niğde Belediyespor maçını kazanmayı hedefliyor. Grubunda oynadığı son 9 maçta 2 beraberlik 7 mağlubiyet alan Erciyes 38 Futbol Kulübü, taraftarı önünde oynayacağı Niğde Belediyespor maçında şanssızlığının önüne geçmek istiyor.

Antrenör Ferhat Timoçin nezaretinde çalışmalarını tamamlayan mavi-siyahlı takımda ameliyat olan kaleci Çağrı Tanrıbilir dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

  • Erciyes 38 Futbol Kulübü
  • 3. lig
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