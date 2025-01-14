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Spor

Erciyes 38 FK ikinci yarıya sahasında başlıyor

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ikinci yarısına sahasında oynayacağı Zonguldakspor maçı ile başlayacak. Mavi-siyahlılar, sezonu Kırıkkale FK deplasmanında noktalayacak.

IHA14 Ocak 2025 Salı 09:48 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK ikinci yarıya sahasında başlıyor
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta ikinci yarı, bu hafta sonu oynanacak maçlar ile başlayacak. Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK da, ikinci yarının ilk maçına sahasında çıkacak. Pazar günü Zonguldakspor ile karşılaşacak mavi-siyahlılar 15 hafta sürecek ikinci yarıda 7 iç saha, 8 deplasman maçı oynayacak.

Erciyes 38 FK, ligin ikinci yarısında sahasında Zonguldakspor, Turgutluspor, Mardinspor, Niğde Belediyespor, Bursa Nilüferspor, Tepecikspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşacak. Deplasmanda Sebat Gençlikspor, Denizlispor, Orduspor 1967, İzmir Çoruhluspor, Polatlı 1926spor, Edirnespor, Ağrı 1970 spor karşılaşacak olan mavi-siyahlılar, sezonu Kırıkkale FK deplasmanında noktalayacak.

  • Erciyes 38 FK
  • Türkiye 3. Lig
  • Zonguldakspor

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