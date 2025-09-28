Erciyes 38 FK ilk mağlubiyetini aldı

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK; ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Karaköprü Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Mavi siyahlılar bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alırken 5 puanda kaldı.

Stat: Faruk Çelik Stadı

Hakemler: Berat Can Taşkesen, Sinan Ertinğü, Semih Tuna

Karaköprü Belediyespor: Miraçcan Yavuz, Metin Peker, İbrahim Başer, Berkan Aksoy, Mustafa Demirel, (Abdullah Berk Karadağ dk.83), Muhammed Emin Yavaş, Deniz Cebeci, Yavuz Alemdar, (Batuhan Tunçay dk.90+3), Halil İbrahim Pekşen,(Yakup Emre Bakkal dk.83), Fatih Gök, (Sadullah Burak Toprak dk.67), Can Muhammet Vural (Görkem İbrahim Demirel dk.67)

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, (Utkan Gökçen dk.81), İsmail Karakaş, Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Eren Arıkan, Güney Gençel, (Ziyahan Erbaşı dk.81), Alperen Öztaş, (Tugay Adamcıl dk.46), Hüseyin Ekici, (Burak Efe Arslan dk.56), Eren Kaya, (Mehmet Tosun dk.46), Ethem Balcı, Sarp Ekinci

Gol: Can Muhammed Vural (dk.38) (Karaköprü Belediyespor)

Sarı kartlar: Halil İbrahim Pekşen, Can Muhammed Bural, Muhammed Dmin Yavaş, Yakup Emre Bakkal, Sadullah Burak Toprak (Karaköprü Belediyespor), Mehmet Tosun, İsmail Karakaş, Burak Efe Arslan (Erciyes 38 FK)