5 Eylül 2025 Cuma
Spor

Erciyes 38 FK kupada tur atladı

Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Türk Metal 1963 Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

5 Eylül 2025 Cuma 11:51
Erciyes 38 FK kupada tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, evinde Türk Metal 1963 Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Hakemler: Murat Demir, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Enes Doğan, Utku Burak Kunduzcu (İsmail Karataş dk. 70), Güney Gençel, Tugay Adamcıl (Alperen Öztaş dk. 80), Eren Kaya (Mehmet Tosun dk. 70), Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekinci (Ömer Turan dk. 80), Ethem Balcı (Utkan Gökçen dk. 80)

Türk Metal 1963 SK: Ercüment Kafkasyalı, Mert Tekin (Muhammed Furkan Azak dk. 55), Koray Kerem Köysüren, İlyas Kahraman, Halil Koçyiğit, Umut Tarhan (İbrahim Gündüz dk. 75), Onur Ekri, Göktuğ Kağan Irmak, Oğuzhan Erdoğan (Mustafa Kaan Sekmez dk. 75), Hamit Kargın, Fethi Fındık

Goller: Ethem Balcı (dk. 32), Çağrı Yağız Yasak (dk. 48) (Erciyes 38 FK)

