17 Eylül 2025 Çarşamba
Spor

Erciyes 38 FK kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Erciyes 38 FK, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

IHA17 Eylül 2025 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK kupada turladı
Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mavi-siyahlılar rakibini 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Mersin

Hakemler: Hakan Ülker, Tolga Düyüncü, Uğur Başdaş

Hatayspor: Emir Dadük, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy, Görkem Sağlam, Selimcan Temel (Baran Saka dk. 73), J.Okoronkwo (Kilama dk. 46), C. Massanga, Rui Pedro (Cengiz Demir dk. 46), Deniz Aksoy (Ünal Durmuşhan dk. 84), F. Bamgboye

Erciyes 38 FK: Baver Kuçkar, Utkan Gökçen (Ahmet Kağan Malatyalı dk. 46), Batuhan Kazancı, Utku Burak Kunduzcu (İsmail Karataş dk. 90), Muhammed Eren Arıkan, Mehmet Eren Sıngın (Güney Gençel dk. 46), Ethem Balcı (Tugay Adamcıl dk. 46), Çağrı Yağız Yasak (Alperen Öztaş dk. 76), Sarp Ekinci, Eren Kaya

Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk. 45+4), Sarp Ekinci (dk. 80), Tugay Adamcıl (dk. 90+6) (Erciyes 38 FK), Funsho Bamgboye (dk. 63, 75) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Engin Can Aksoy, Baran Saka, Deniz Aksoy (Hatayspor)

