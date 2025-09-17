Erciyes 38 FK kupada turladı

Erciyes 38 FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mavi-siyahlılar rakibini 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Mersin
Hakemler: Hakan Ülker, Tolga Düyüncü, Uğur Başdaş
Hatayspor: Emir Dadük, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy, Görkem Sağlam, Selimcan Temel (Baran Saka dk. 73), J.Okoronkwo (Kilama dk. 46), C. Massanga, Rui Pedro (Cengiz Demir dk. 46), Deniz Aksoy (Ünal Durmuşhan dk. 84), F. Bamgboye
Erciyes 38 FK: Baver Kuçkar, Utkan Gökçen (Ahmet Kağan Malatyalı dk. 46), Batuhan Kazancı, Utku Burak Kunduzcu (İsmail Karataş dk. 90), Muhammed Eren Arıkan, Mehmet Eren Sıngın (Güney Gençel dk. 46), Ethem Balcı (Tugay Adamcıl dk. 46), Çağrı Yağız Yasak (Alperen Öztaş dk. 76), Sarp Ekinci, Eren Kaya
Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk. 45+4), Sarp Ekinci (dk. 80), Tugay Adamcıl (dk. 90+6) (Erciyes 38 FK), Funsho Bamgboye (dk. 63, 75) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Engin Can Aksoy, Baran Saka, Deniz Aksoy (Hatayspor)