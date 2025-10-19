Erciyes 38 FK ligde üçüncü kez kazandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, ligin 7. haftasını galibiyetle kapattı. Mavi-siyahlılar evinde oynadığı maçta Suvermez Kapadokyaspor'u Hüseyin Ekici, Utku Burak Kunduzcu ve Ali Kılıç'ın golleri ile 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK, topladığı 12 puanla 3. sırada yer aldı.

Mavi-siyahlılar ligin 8. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kırıkkale FK'ya konuk olacak.