19 Ekim 2025 Pazar
  • Erciyes 38 FK ligde üçüncü kez kazandı
Spor

Erciyes 38 FK ligde üçüncü kez kazandı

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligdeki üçüncü galibiyetini evinde Suvermez Kapadokyaspor'u yenerek aldı.

19 Ekim 2025 Pazar 09:28
Erciyes 38 FK ligde üçüncü kez kazandı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, ligin 7. haftasını galibiyetle kapattı. Mavi-siyahlılar evinde oynadığı maçta Suvermez Kapadokyaspor'u Hüseyin Ekici, Utku Burak Kunduzcu ve Ali Kılıç'ın golleri ile 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erciyes 38 FK, topladığı 12 puanla 3. sırada yer aldı.

Mavi-siyahlılar ligin 8. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kırıkkale FK'ya konuk olacak.

  • Erciyes 38 FK
  • TFF 3. Lig
  • galibiyet

